Coe: «Jacobs fuori dalle nomination per l’atleta dell’anno? Nulla di scandaloso. La giuria è libera»

Repubblica e Corriere della Sera intervistano il presidente della World Athletics: «Barshim e Tamberi? Io non avrei mai diviso un oro»

Repubblica e Corriere della Sera intervistano il presidente della World Athletics, la federazione internazionale di atletica, Sebastian Coe. Esprime il suo punto di vista sull’oro condiviso, a Tokyo, da Tamberi e Barshim.

«Ero allo stadio, anch’io sul momento sono stato sorpreso dalla decisione Barshim-Tamberi di assegnarsi il primo posto. E c’erano presidenti di federazioni che dissentivano, dicendo che una gara deve avere per forza un vincitore. Ma quel gesto dentro e fuori lo sport ha scatenato molte condivisioni emotive, la gente ancora ne parla e sui social è andato fortissimo. Se chiedete a me atleta se avrei diviso un oro, rispondo no».