Ceferin rompe il silenzio dopo il pasticcio del sorteggio: «Non è stato un errore umano ma un errore della Uefa»

Aleksander Ceferin ha finalmente rotto il silenzio dopo il pasticcio di lunedì relativo al sorteggio degli ottavi di Champions League.

Il presidente della Uefa ha giustificato con queste parole l’accaduto:

«Ci è arrivata l’informazione che qualcosa fosse andato storto con il software. Ho sentito i tecnici per telefono e hanno proposto di rifare il sorteggio, visto che non si poteva risalire al momento preciso in cui s’è verificato l’errore. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo, così da imparare per il futuro. È troppo presto per conoscerne le possibili conseguenze. Quello che è certo è che non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia. Non è stato un errore umano, è stato un errore della Uefa, ci scusiamo con tutti»