Casarin: il gol di Kessié è valido, Giroud è a terra e non partecipa all’azione

Per Paolo Casarin il gol di Kessié al Napoli è regolare. Lui lo avrebbe concesso. L’ex arbitro ne ha parlato a Radio Anch’io sport in onda su Radiouno.

La rete di Kessié al Napoli è valida, senza dubbi e senza discussioni. La regola del fuorigioco è chiarissima, a meno che non siano nati nuovi maghi. Il fuorigioco ha 100 anni: “La posizione di fuorigioco non è di per sé un’infrazione”, c’è scritto sul regolamento. Prima riga della regola 11. Lo diventa solo se partecipa al gioco. Cosa che per esempio è avvenuta a Bergamo. Giroud, invece, non ha fatto niente. Era per terra. Tutto il resto è stato inventato. Se tutto questo non basta ad evitare invenzioni, bisogna scrivere all’Ifab per ribadire che nel caso ci sia un uomo per terra non è mai punibile. Massa conosce le regole, è internazionale. Non so cosa si siano detti col Var.

Giraud era un materasso, era sotto Juan Jesus. Non ha partecipato all’azione in nessun modo. Il gol dell’Atalanta contro la Roma è diverso. Palomino partecipa al gioco toccando Cristante. Quella di Milano è una pura invenzione.