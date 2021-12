Campania, il 16 dicembre partono le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Già da stanotte è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche allo stesso link già attivo della Regione Campania ( https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino ). Si tratta di una adesione non vincolante. Anche per questo tipo di vaccinazione non vi sarà bisogno di prenotazioni. Basterà presentarsi nei punti vaccinali dedicati, dove è stata prevista una netta separazione tra percorsi riservati ai bambini e percorsi per tutti gli altri cittadini.