Brignone: «La scelta del programma personalizzato con mio fratello è stata vincente» 

La Stampa intervista Federica Brignone, la sciatrice azzurra più vincente di sempre.

Parla del fratello come di un punto di riferimento.

«Mi diverto e sono tranquilla. Ho lavorato già dalla primavera scorsa su me stessa. Non c’era molto da fare dal punto di vista tecnico, invece ho puntato molto sull’aspetto mentale. Ho imparato dagli errori. Per quanto riguarda lo sci è giusto a questo punto della carriera avere un programma personalizzato. Io non posso fare le stesse cose delle altre perché gareggio in tutte le discipline, e sono l’unica a farlo».