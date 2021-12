Boga all’Atalanta per 22 milioni, domani le visite mediche

Sarà il primo rinforzo per la squadra di Gasperini. Trattativa conclusa ieri. Domani la firma poi la partenza per la Coppa d’Africa

L’Atalanta conclude le trattative per il primo rinforzo sul mercato di gennaio. Sarà Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo è stato preso per 22 milioni di euro. Domani arriverà a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche precedenti la firma del contratto. Poi, partirà per la Coppa d’Africa con la Nazionale della Costa d’Avorio.

L’accordo definitivo tra i due club per il trasferimento è stato trovato ieri.