Barshim: «In casa non espongo nessuno dei miei trofei, se lo fai ti senti appagato»

Su La Stampa un’intervista a Mutaz Barshim: a Tokyo ha condiviso la medaglia d’oro ex aequo con Gimbo Tamberi. Racconta che ancora gli arrivano messaggi di ringraziamento da tutto il mondo per quella scena di sport e amicizia.

A casa non espone alcuno dei suoi trofei. Spiega perché:

«Se viene a trovarmi, non vedrà nulla che le parli del mio lavoro. Sono felice e fortunato ad aver vinto così tante coppe e medaglie, ma non metto nulla in mostra. Se esponi i tuoi trofei, ti senti appagato, ti viene da dire “Oh, ho vinto così tanto!”. Forse un giorno, quando andrò in pensione, tirerò tutto fuori. Per adesso non se ne parla».

Barshim dice di amare tutti gli sport.

Segue anche la Formula 1. Su Hamilton e il suo impegno contro il razzismo:

«Non è un argomento facile. Non ho mai parlato con lui. Non voglio giudicarlo, perché ignoro il suo passato, ma sappiamo che lo sport è meraviglioso perché unisce. Non importa di dove sei, la tua religione, la tua origine: quando gareggiamo siamo uniti come una famiglia. Salto con persone che non conosco, che non parlano la mia lingua, eppure abbiamo rispetto. Lo sport è un bel posto in cui stare».