Atletico Madrid, Simeone sostituisce Suarez, che non la prende bene: «Pezzo di m…., sempre uguale»

Il tecnico ha effettuato il cambio al 57′ del match contro il Siviglia, poi perso. Il Pistolero ha espresso il suo disappunto, poi si è seduto in panchina lanciando i parastinchi

Non tira un’aria esattamente serena all’interno dell’Atletico Madrid. Ieri sera la squadra di Simeone si è confrontata con il Siviglia, in trasferta, ed ha perso per la terza volta di seguito in Liga per 2-1. L’allenatore ha sostituito Luis Suarez quando il punteggio era sull’1-1, al 57′, visto che non aveva segnato, ma il Pistolero non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo.

Le telecamere lo hanno ripreso mentre insultava il tecnico, uscendo dal terreno di gioco.

«Pezzo di m…., sempre uguale» Poi si è seduto in panchina lanciando via i parastinchi e coprendosi la faccia con le mani. Naturalmente senza salutare Simeone.