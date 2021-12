Allegri: «Nel secondo tempo l’approccio mentale è stato sbagliato, sono preoccupato per il Venezia»

In conferenza: «Abbiamo sbagliato tecnicamente e perso il controllo della gara. Dybala? Non si sentiva bene e l’ho tolto ma non ha niente»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato la vittoria sul Malmoe in conferenza stampa.

“Sono contento di De Winter che ha giocato tutta la partita, anche chi ha giocato pochi minuti ha fatto vedere ottime cose. Siamo contenti per il primo posto, dimostra che vincere non è semplice. Però mettiamo da parte la gara e pensiamo a Venezia e sono preoccupato: il secondo tempo non mi è piaciuto, veniamo da tre vittorie senza prendere gol e sabato giochiamo in un campo dove è difficile giocare. E’ stretto, è particolare, non lo conosciamo e servirà prepararsi bene. Nel secondo tempo l’approccio mentale è stato sbagliato: abbiamo creato molto, dobbiamo essere sereni ma non possiamo avere una percentuale realizzativa così bassa”.