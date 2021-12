Allegri: «Dybala? Abbiamo rischiato ed è andata male. Mercoledì aveva un affaticamento»

Venezia-Juventus 1-1, le dichiarazioni di Allegri.

«Abbiamo fatto un buon primo tempo, black-out nella ripresa fino al gol del Venezia. Ci era successo a Salerno lì siamo stato fortunati perché loro hanno colpito il palo. Non siamo stati bravi a far passare quel momento, la vittoria sarebbe stata molto importante.

All’inizio del secondo tempo eravamo a giro per il campo, non tenevamo la palla. Quando ci sporcano le partite, non capiamo che in quel momento non possiamo giocare a calcio in modo pulito. Bisogna avere la capacità di leggere la partita. Come abbiamo fatto dopo l’1-1.

Come si migliora questo aspetto? Abbiamo giocatori con meno esperienza per giocare certi spezzoni di partita. Avevamo Kajo che era la prima che ha giocato titolare. Ci sono momenti in cui siamo belli ma quando c’è da stringere, non riusciamo a stringere.

Avevano centrali ammoniti, bisognava attaccare la profondità, cercare il fallo. Dopo l’1-1, abbiamo ripreso.

Sono due punti buttati contro un buon Venezia.

Dybala? Purtroppo abbiamo rischiato ed è andata così. mercoledì era uscito, aveva un affaticamento, pensavamo che fosse superato e invece.

Kajo Jorge ha fatto bene le primo tempo, poi nei primi dieci minuti della ripresa tutta la squadra è stata un po’ molle.

Volevo togliere Cuadrado perché stava facendo la guerra con l’arbitro, poi ho tolto Bernardeschi perché ho preferito avere ampiezza.