Zverev: «Medvedev mi ha battuto 5 volte quest’anno, lo ringrazio per avermi fatto vincere stavolta»

Alexander Zverev vince le Atp Finals dopo aver travolto in due set Medvedev. Queste le sue parole dopo la vittoria.

«Medvedev è il leader della nostra generazione. Mi ha sconfitto cinque volte quest’anno, lo ringrazio di avermi fatto vincere questa volta. Grazie al mio team per avermi aiutato a vincere. Grazie a mio fratello, che non può lasciarmi, mia madre, i miei cani, sono tutti importanti quando gioco partite così. Ringrazio mio padre che non può essere qui oggi, ma spero che non sia l’ultimo trofeo da alzare insieme. Grazie all’organizzazione. A Londra è stato bellissimo, ma preferisco Torino. I fans in Italia sono assolutamente pazzi, irresistibili. Amo l’Italia, amo Roma, ora amo anche Torino, che ha superato le mie preferenze rispetto a Roma».