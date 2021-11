Titolo Juve ancora in calo: oggi perde l’1,81%

Sul titolo pesa sia l’aumento di capitale lanciato ieri che l’inchiesta aperta dalla procura di Torino sulle plusvalenze

Non c’è pace per la Juve che da inizio campionato si trova nel centro del mirino, prima a causa dei risultati insoddisfacenti nonostante il cambio in panchina e poi per i problemi economici e ora giudiziari.

Come riporta questa mattina Calcio e Finanza anche il titolo bianconero non può che risentire della situazione e continua la sua lenta discesa in Borsa, tra l’effetto dell’aumento di capitale e l’apertura delle indagini da parte della Procura di Torino sulle operazioni di calciomercato negli ultimi anni.

Alle 10.50 infatti il titolo del club bianconero perde l’1,81% a 0,4236 euro per azione. Ancora alti i volumi di scambi, con 3,6 di azioni passate di mano su un volume medio giornaliero negli ultimi tre mesi pari a 2,5 milioni.

È ovvio che il titolo risenta degli scossoni degli ultimi giorni, partendo dall’indagine della Procura di Torino, che ha portato sia la società che sei dirigenti ai vertici del club (dal presidente Andrea Agnelli all’ex chief football officer Fabio Paratici) ad essere iscritti nel registro del indagati per false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche l’avvio dell’aumento di capitale da 400 milioni lanciato ieri.

