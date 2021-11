Spalletti: «La mano non data a Rui Vitoria? Si saluta prima della partita, non dopo aver vinto»

Il tecnico a Sky: «Ha detto che quando è arrivato io non ero in panchina. Stavo finendo di mettermi le scarpe. Troppo facile salutare alla fine, io saluto tutti all’inizio»

Nel post partita di Spartak Mosca-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha spiegato il motivo per cui non ha voluto salutare il collega della squadra avversaria, Rui Vitoria, al termine del match di Europa League perso dal Napoli a Mosca.

«Perché non mi è venuto a salutare all’inizio, perché si saluta prima non alla fine quando hai vinto. Lui dice “sono venuto in panchina e non c’era”, due minuti che ho finito di mettere le scarpe e sono arrivato. Si saluta prima. È troppo facile salutare alla fine perché hai vinto la partita».