Spalletti: «In avvio ho sbagliato facendo giocare una squadra molto offensiva»

Nel post partita di Spartak Mosca-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Ha trovato il coraggio che chiedeva?

Solo il risultato non ha funzionato?

«Nel secondo tempo abbiamo fato quello he dovevamo, probabilmente io ho fatto giocare una squadra molto offensiva e pensavo si potesse gestire fin da subito come abbiamo fatto nel secondo tempo, poi nello sviluppo abbiamo preso quel gol e loro hanno giocato in contropiede»

Perché non ha dato la mano a Rui Vittoria?

«Perché non mi è venuto a salutare all’inizio, perché si saluta prima non alla fine quando hai vinto. Lui dice “sono venuto in panchina e non c’era”, due minuti che ho finito di mettere le scarpe e sono arrivato. Si saluta prima. È troppo facile salutare alla fine perché hai vinto la partita»