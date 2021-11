Sospesi a tempo indeterminato gli arbitri di Brasile-Colombia e Argentina-Brasile

La Commissione arbitri della Conmebol ha deciso di punire i direttori di gara per “errori gravissimi che potevano compromettere” le due partite

La Commissione arbitri della Conmebol ha deciso di sospendere “a tempo indeterminato” l’arbitro cileno Roberto Andrés Tobar Vargas e l’uruguaiano Andrés Ismael Cunha Soca, per i gravissimi errori commessi arbitrando rispettivamente Brasile-Colombia e Argentina-Brasile, gare di qualificazione al Mondiale in Qatar.

Secondo la “sentenza” della commissione, in Brasile-Colombia l’arbitro Vargas è incorso in “errori gravi e manifesti nella condotta disciplinare della partita, mettendo a rischio il controllo della partita”. Il riferimento in particolare è a due azioni antisportive di Neymar e ad un fallo di mani d Cuadrado.

Allo stesso modo, nella partita giocata martedì allo stadio San Juan del Bicentenario tra Argentina e Brasile, l’arbitro Cunha e l’assistente al Var Esteban Daniel Ostojich Vega non ha punito una gomitata del difensore argentino Otamendi al a Raphinha (che ha anche perso sangue dalla bocca).