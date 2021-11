Sky: Lazio, si ferma anche Pedro. Problema alla caviglia in allenamento

Dovrebbe sostituire lui Immobile infortunato. Uno scontro di gioco con Radu non gli ha consentito di terminare la sessione odierna

Dopo l’infortunio di Ciro Immobile, che spera ancora di recuperare per la Juventus, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, aveva deciso di puntare su Pedro. Purtroppo, però, anche lui oggi è stato costretto a fermarsi. Lo riferisce Sky: Pedro non ha terminato l’allenamento per un problema alla caviglia causato da uno scontro di gioco con Radu. I programmi di Maurizio Sarri si complicano. Nel caso in cui né Pedro né Immobile riescano a tornare in campo in tempo, l’unico a guidare l’attacco della Lazio contro i bianconeri potrebbe essere Muriqi.