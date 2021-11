Sky: Joao Pedro ha avviato la pratica per la cittadinanza italiana, vuole giocare con l’Italia

L’attaccante del Cagliari ha la moglie italiana, cosa che faciliterebbe l’iter. Intanto il Cagliari va in ritiro fino a domenica

L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, potrebbe indossare la maglia azzurra. Lo scrive il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale.

“Lui, che con la Nazionale brasiliana non ha mai trovato spazio, oggi ha messo in moto la richiesta per giocare con quella italiana. Avviate le prassi necessarie con la federazione, le notizie sembrano positive: sua moglie, palermitana, semplificherebbe le pratiche per acquisire la cittadinanza”.

Di Marzio informa anche che il Cagliari ha deciso di chiudere la squadra in ritiro per la seconda volta in stagione. La squadra di Mazzarri è ultima in classifica con 6 punti. Resterà in ritiro da stasera fino alla partita contro il Sassuolo in programma alla Sardegna Arena domenica alle 12:30.