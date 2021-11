Shiffrin: «Potrei ritirarmi per motivi ambientalistici»

«Potrei ritirarmi per motivi ambientalistici». Lo ha detto la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin alla vigilia della gare di slalom a Levi (Lapponia finlandese). Shiffrin ha 26 anni, ha già vinto due ori olimpici, tre coppe del mondo, sei ori mondiali. E negli ultimi due anni ha rallentato per la tragedia che ha colpito il padre morto per un incidente domestico.

Adesso Shiffrin ha un’altra preoccupazione: i cambiamenti climatici. Ne ha parlato a Levi e il tema è stato ripreso in Germania dalla Faz.

A preoccuparla sono i viaggi. Con i suoi spostamenti aerei contribuisce all’inquinamento.

Il suo riferimento è all’aumento di condizioni meteorologiche estreme, incendi boschivi, tempeste di neve.

A infastidirla è il pensiero di quanto pesino i suoi comportamenti sull’ambiente.

Scrive il quotidiano tedesco:

Sebbene il calendario sia già stato modificato e non comporti più tanti viaggi aerei come in passato, le gare all’estero sono ancora all’ordine del giorno, come a Killington alla fine di novembre. Per non parlare della follia di ospitare i Giochi Olimpici Invernali di Pechino. “Potrebbe esserci un punto in cui chiuderò la mia carriera per motivi ambientali”, ha detto in Levi, suonando molto autentica.