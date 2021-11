Scuola, cambiano le norme Covid: con un solo positivo tutta la classe in Dad

La richiesta è partita dalle regioni, ieri sera è arrivata la circolare firmata dal Ministero della Salute. I dirigenti scolastici autorizzati a decidere caso per caso

Cambia il protocollo Covid per le scuole. Da oggi basterà un solo studente positivo per mettere l’intera classe in dad. Lo scrive La Stampa.

“I contagi crescono e le classi tornano in dad anche se il contagiato è uno solo. La richiesta è partita dalle regioni e dopo il faccia a faccia “tecnico” di ieri con il ministero della Salute in tarda serata è arrivata la circolare firmata dal direttore della prevenzione dello stesso dicastero, Gianni Rezza, che “sospende” il protocollo firmato appena un mese fa da Iss e dalle stesse regioni con l’obiettivo di contenere la dad nelle scuole primarie e secondarie. Fino ad oggi se il contagiato in classe era soltanto uno, gli altri alunni restavano tutti in presenza, ma sotto osservazione con un tampone molecolare o rapido da fare subito e un altro a distanza di 5 giorni. Un arco di tempo durante il quale i ragazzi avrebbero dovuto continuare a seguire le lezioni in presenza”.

Ora la circolare ministeriale prevede espressamente che

«qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente», «il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la didattica a distanza per l’intero gruppo».

Dad che durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News