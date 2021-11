Sconcerti: la Juventus è una squadra alla deriva, dovrebbe accettarlo e capire da dove ripartire

L’Atalanta ha battuto la Juventus a Torino: non accadeva da 32 anni. Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive di una Juventus alla deriva.

“È stata anche sfortunata la Juve, ha perso in gara Chiesa e McKennie, ha avuto buone occasioni, ma ha limiti che si confermano ogni giorno. E attaccanti non all’altezza. Mi dicono che accetterebbe presto anche un trasferimento di Dybala, che Allegri sembra giudicare pensatore lento, ma nessuno lo sta cercando. Non c’è dubbio che la crisi sia superiore a quel che la Juve merita. Per questo la soluzione migliore, se possibile, sarebbe accettare la deriva, aspettare che il mondo ritrovasse da solo il suo equilibrio. E lì misurarlo per capire una volta per tutte da dove si deve ripartire”.