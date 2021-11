Ronaldo: «Pascal Ferré ha mentito, non gli ho detto che la mia ambizione è vincere più Palloni d’oro di Messi»

Su Instagram l’attacco al caporedattore di France Football: «La mia ambizione è lasciare il mio nome scritto a lettere d’oro nella storia del calcio mondiale»

Cristiano Ronaldo ha pubblicato un lungo e polemico post sul suo profilo Instagram per smentire le dichiarazioni di Pascal Ferré. Il “capo” del Pallone d’oro, caporedattore di France Football, aveva dichiarato che l’unica ambizione di CR7 fosse quella di ritirarsi con più palloni d’oro di Messi.

Ronaldo gli ha risposto in maniera assai piccata. Tra le altre cose, ha scritto che Pascal Ferré ha mentito, e che la sua vera e più grande ambizione è vincere titoli nazionali e internazionali per i club che rappresenta e per la Nazionale del suo Paese, oltre che essere un buon esempio per tutti coloro che sono o vogliono essere calciatori professionisti. Ma, soprattutto, lasciare il suo nome scritto a lettere d’oro nella storia del calcio mondiale.

Qui il post con tutte le parole di CR7:

