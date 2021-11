Ranieri: «Ho visto Inter-Napoli: ritmi meravigliosi, poteva essere un big match della Premier»

Repubblica intervista Claudio Ranieri, oggi allenatore del Watford, in Premier League. Il tema è Chelsea-Juve, match di Champions in programma stasera. Ranieri è un ex di entrambe le squadre.

Gli chiedono se è giusto definire il Chelsea contropiedista: ieri Allegri ha detto che senza Lukaku è questa la trasformazione che subisce la squadra di Tuchel.

Tuchel viene glorificato, mentre Allegri criticato. Perché?

Gli viene chiesto se gli piace la Juve:

«Non mi piace che il suo stile venga definito vecchio. Ma che vuol dire? La Juve gioca per vincere, a modo suo. Allegri la sta riportando alle antiche abitudini e per questo ci vuole del tempo. Il club ha cambiato tre tecnici con tre filosofie diverse in tre anni e certi sballottamenti non possono essere assorbiti in un attimo. Allegri sta riportando la squadra sulla linea di rendimento dell’anno scorso: magari non vincerà lo scudetto, ma un posto in Champions lo guadagnerà».