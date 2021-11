«Maradona ha iniziato a vivere quando è morto, se n’è andato senza vedere liti e miserie in tv»

Su Sportweek un’intervista a Hector Enrique, meglio conosciuto come El Negro. Ha vinto il Mondiale del Messico nel

1986 con l’Argentina, giocando tutte le partite da titolare. Lì ha conosciuto Maradona: fu lui a donare a Maradona la palla che lui trasformò nel gol del secolo. Gli ha fatto anche da assistente allenatore. Racconta quando ha ricevuto la notizia della morte di Diego.

«Mi si è rotta l’anima. Sono stato due giorni senza uscire, guardando foto. Sapevo che non era morto, ma che aveva iniziato a vivere. Negli ultimi tempi, avendo oltre tutto scoperto in seguito le condizioni penose in cui lo facevano vivere, il gol più importante che ha segnato, l’ultimo dribbling, sia stato andarsene e non vedere le liti, le miserie esposte in tv, la spazzatura e la politicizzazione accostate a lui. Se n’è andato con i genitori, perché Tota e Chitoro gli mancavano tantissimo. E posso dire senza sbagliare che per loro Diego calciatore non è mai stato una scelta a scopo di lucro: volevano solo che il figlio compisse quel sogno, che fosse felice. Lui è cresciuto in povertà, come me, ma con genitori che bevevano il mate per ingannare lo stomaco e così offrire un piatto di cibo ai loro figli».