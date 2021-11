Qatar 2022, la Serie A studia il piano per il prossimo campionato

Sulla Gazzetta dello Sport. Il primo Mondiale «autunnale» costringe le leghe nazionali a strutturare diversamente i calendari. La prossima Serie A potrebbe cominciare prima di Ferragosto

Il Mondiale d’autunno, nel bel mezzo dei campionati. Succederà l’anno prossimo in Qatar. E così le leghe nazionali saranno costrette a strutturare i calendari in modo da assorbire una sosta di oltre un mese. Sul tavolo della Lega Serie A – come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – ci sono diverse ipotesi. Proprio stamattina al vaglio. L’idea è che la prossima Serie A anticipi la partenza a prima di Ferragosto, coi verdetti finali non prima di giugno 2023. Più complessa la discussione sulla sosta.

Il Mondiale eleggerà il vincitore domenica 18 dicembre 2022. La Serie A ha due strade per la ripresa: ripartire subito dopo Natale, magari con il boxing Day di Santo Stefano (come nel 2018- 19, stavolta di lunedì) e aggiungere un altro turno tra fine anno e inizio 2023, oppure estendere la sosta e ripartire con un infrasettimanale il 4 gennaio. In questo caso l’interruzione salirebbe a 52 giorni, comprensivi di sette fine settimana.

In alcuni dei grandi tornei d’Europa si è già deciso come fronteggiare la novità.

La Ligue 1 partirà il 6 e 7 agosto 2022, stop il 13 novembre e ripresa mercoledì 28 dicembre. Tutti in campo anche domenica 1 gennaio 2023, chiusura il 4 giugno. La Bundesliga ha fissato la partenza nello stesso periodo, dal 5 al 7 agosto, ma annunciando una sosta di oltre due mesi: da metà novembre, in Germania il campionato riprenderà il 20 gennaio 2023. Ultima giornata il 27 maggio. La Premier s’è allineata: via al campionato inglese sabato 6 agosto 2022, dopo la pausa mondiale classico turno a Santo Stefano, e finale di stagione il 28 maggio 2023

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News