Piatti: «Ho dovuto mollare Djokovic, avevo già Ljubicic. La guerra dei Balcani era appena finita»

L’intervista sul Corsera al coach di Sinner: “A casa mia ‘statalismo’ era una brutta parola. In Italia ci si culla troppo sulle Federazioni”

Riccardo Piatti per poco non ha scatenato una nuova guerra dei Balcani. L’allora coach di Ivan Ljubicic, croato di origine bosniaca, anno 2005, dovette rinunciare al giovanissimo Djokovic, serbo. “Volevo aggiungere alla mia squadra qualche giovane da formare. ‘C’è questo ragazzino…’ mi disse un amico. Numero 250 del mondo. Lo avevo visto una sola volta. In Australia, dove aveva preso una stesa memorabile da Marat Safin, 6-0 6-2, 6-1. Questo per dire che non si deve mai giudicare in fretta. Siamo stati insieme per un anno e mezzo. Non potevo sdoppiarmi. In più c’era un problema. Ljubicic è croato di origine bosniaca, è serbo. La guerra nei Balcani era finita da poco, e in quei due Paesi certe cose pesano ancora molto”.

In una bella intervista a Marco Imarisio sul Corriere della Sera il coach italiano più famoso del tennis racconta della sua nuova vita con Sinner alla “ricerca del sacro Graal, il primo Slam”. Di come avesse capito che l’altoatesino ha sempre avuto una testa da campione (“quando aveva 13 anni, all’Elba, una mattina va a tuffarsi dagli scogli assieme ad altri ragazzi. Lui, bambino di montagna, che nuotava a malapena, al primo tentativo fece subito un salto mortale. Quando riemerse, tutti gli chiesero come ci era riuscito. Rispose che quando era in aria aveva pensato di fare due capriole consecutive, così una almeno l’avrebbe fatta per forza”). E di come questa testa sia “trasversale”:

“Quando Maria Sharapova mi chiamò da Londra per chiedermi di lavorare con lei le dissi che sarebbe dovuta venire all’Elba, dove facevo il campo estivo. Arrivò in elicottero. Avevo prenotato l’unico campo disponibile a quell’ora, come in qualunque circolo. Era un terreno in cemento, spelacchiato, con qualche buco. Temevo la sua reazione. Invece si guardò intorno, e disse che se avesse giocato bene qui, lo avrebbe fatto in qualunque posto del mondo. E cominciammo”.

Soprattutto Piatti parla del suo distacco dallo statalismo italiano, da una mentalità che proprio non gli appartiene. Lui che si definisce monomaniaco:

“Negli ultimi quarant’anni, e ne ho ormai 63, non c’è stato un giorno in cui non abbia pensato al tennis. Sono un uomo dal mono-pensiero. Quando vado al ristorante con mia moglie Gaia dopo una partita, scorro il menu e penso a quel colpo che doveva essere eseguito meglio, accompagno mio figlio Rocco a scuola e intanto penso a come impostare gli allenamenti della settimana in accademia”. “In questi lunghi anni di solitudine, diciamo così, mi sono sempre chiesto perché fossimo così bravi nel calcio, nel volley, in qualunque sport che non fosse il tennis, e dove stavamo sbagliando. Un approccio errato. Poca voglia di rischiare aprendosi al mondo, la nostra eterna propensione a cullarci negli aiuti provenienti dallo Stato, ovvero la Federazione, senza considerare l’impresa privata“. “I miei genitori vengono da una terra di lavoro, che rifugge dagli aiuti statali. Mi hanno sempre insegnato a contare su me stesso. A casa nostra, statalismo era una brutta parola“.

Piatti racconta che quando uscì “Aprile” di Nanni Moretti, che se le prendeva col vittimismo dei tennisti italiani, un suo allievo, Christian Brandi, “gli scrisse una lettera scherzosa”: “Se è vero quel che sostiene lei, diceva, perché il mio allenatore mi sveglia all’alba e mi mette in sella a una Graziella scassata facendomi fare avanti e indietro per ore nel freddo e nella nebbia di Moncalieri? Era un modo per fargli capire che non tutti gli italiani erano così”.

“Cerco genitori che condividano il mio pensiero. I bambini quando cadono, o quando perdono, devono poterlo fare. Non tutti possono diventare campioni. Viviamo in un’epoca in cui sembra che i nostri figli non possano più provare dolore, siamo ossessionati dall’idea di tenerli lontani da ogni patema d’animo. Ma proteggere, non significa questo. I genitori vanno aiutati a cercare un percorso di crescita per i loro ragazzi, e a sostenerli. Nient’altro”. “Milos Raonic è figlio di due ingegneri, pensi che insisteva sempre per portarmi nei musei con loro. Io confesso che intanto pensavo ai suoi colpi da migliorare… Richard Gasquet è figlio di un maestro di tennis, Jannik di due persone che gestiscono una baita in montagna. Io mi sento un educatore. Cerco di conoscere i genitori che ho di fronte per capire come arrivare a loro, nell’interesse del ragazzo”.