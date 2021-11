“Paratici e l’acquisto di Romero…”, il caso plusvalenze preoccupa il Tottenham

Il Daily Mail: gli Spurs preoccupati per il coinvolgimento, hanno già parlato con l’amministratore delegato finito nelle inchieste delle procure italiane

Il caso plusvalenze non è più una vergogna solo italiana (semmai lo fosse stato). I tentacoli del mercato sono internazionali. In Inghilterra se ne sono già accorti. Il Tottenham per esempio è coinvolto nelle accuse di frode alla Juventus, per il trasferimento di Cristian Romero, e sul ruolo rivestito dell’amministratore delegato del club Fabio Paratici. Lo scrive il Daily Mail.

L’affare da 47 milioni di sterline per il difensore argentino, chiuso lo stesso giorno in cui ha lasciato la Juventus per l’Atalanta per soli 13,5 milioni di sterline, è infatti una delle 42 operazioni sotto inchiesta.

In Inghilterra si interrogano sul passato di Paratici, e sulle conseguenze di quell’acquisto. Il Tottenham ha parlato con Paratici della vicenda, scrive il giornale inglese. Per ora non ci sono notizie di alcun illecito che coinvolgano il club.

