Osimhen rilancia su Instagram la protesta di Maradona junior per il fallo da rigore su di lui

“Fischiato fallo a Osimhen dopo l’ovvia protesta!! Siamo alle solite..”. La foto ritrae la trattenuta che l’attaccante del Napoli ha subito in area di rigore

Si lamenta, ancora sui social, Victor Osimhen. Anche se Spalletti gli aveva consigliato di non farlo ché «lamentarsi è da sfigati».

Nello specifico, il nigeriano ha ricondiviso sul suo profilo Instagram una storia di Diego Armando Maradona jr che ritrae la trattenuta che l’attaccante del Napoli ha subito dal difensore dell’Hellas Magnani in area di rigore. L’arbitro Ayroldi non ha concesso il rigore al Napoli e anzi ha ammonito Osimhen per proteste.

Fischiato fallo a Osimhen dopo l’ovvia protesta!! Siamo alle solite..