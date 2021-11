Non c’è pace per Marc Marquez: trauma cranico dopo una caduta in allenamento

Ieri il comunicato ufficiale della Honda. Non si sa se è interessata anche la spalla, non se ne fa menzione. Non correrà al Gp dell’Algarve

Non c’è pace per Marc Marquez. Il pilota, che si era appena lasciato alle spalle l’infortunio alla spalla, con l’operazione conseguente, è costretto ad un nuovo stop.

Ieri la Honda ha emesso un comunicato per annunciare che Marquez è caduto in allenamento, sabato, riportando una botta alla testa. In un primo momento il colpo non sembrava grave, tanto che il pilota non si era neanche fatto visitare, ma il giorno dopo il dolore è continuato. La Gazzetta dello Sport scrive:

“ieri mattina Marquez ha finalmente deciso di farsi vedere da un medico: l’esito della visita avrebbe riscontrato un leggero trauma cerebrale commotivo così che, dopo un consulto con il team manager della HRC, Alberto Puig, d’accordo con i medici si è deciso di fermare Marc per il GP dell’Algarve in programma per questo fine settimana a Portimao”.