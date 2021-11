Navratilova: «Con me e la Evert la rivalità era definita noiosa, per Nadal e Federer invece bella»

Martina Navratilova grandissima tennista che abbracciato quasi tre decenni di tennis, ha rilasciato un’intervista al Paìs in cui ha parlato molto delle donne e delle lotte che ancora devono affrontare.

Quando Chris Evert e io eravamo in quasi ogni finale, siamo state protagoniste di una grandissima rivalità. Abbiamo giocato contro 80 volte e la gente diceva che il tennis femminile era molto noioso perché erano sempre Chris e Martina, e che invece quello maschile era più interessante perché non si sapeva mai chi sarebbe arrivato in finale. Poi, hanno detto che la rivalità tra Rafa e Federer è bella e che invece il tennis femminile è noioso perché non si sa mai chi sarà in finale. La verità è che le donne sono sempre giudicate più duramente degli uomini, qualunque cosa facciano. (…) Ora abbiamo Naomi Osaka, che è già una superstar per me. (…) Serena, ovviamente, è una grande star, ma non gioca più e gli anni non perdonano.

Gli uomini continueranno a ricevere più attenzione, perché le aziende sponsorizzano gli uomini. Lo stesso vale per i media. Nei giornali, il caporedattore sportivo, il fotografo o il direttore sono ancora per lo più uomini, quindi hanno maggiori probabilità di scrivere di uomini e più probabilità di dare soldi agli uomini. Le donne devono guadagnarselo. Abbiamo ancora molta strada da fare.