Napoli, recuperato Manolas: Kostas ha svolto l’intero allenamento in gruppo

Buone notizie dal Konami Training Center. Il greco vuole tornare tra i convocati per la gara di San Siro. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Koulibaly e Lobotka

Il Napoli ha diffuso il report dell’allenamento pomeridiano di oggi.

La buona notizia è che Manolas ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo e si candida dunque a tornare almeno tra i convocati per la trasferta di domenica prossima a San Siro. Ancora lavoro personalizzato in campo invece per Malcuit.

Lobotka e Koulibaly sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.