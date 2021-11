Napoli, aumentano i contagi nelle scuole: in una settimana sono passati da 85 a 142

Sul CorMez. 49 nelle scuole di primo grado, 42 alla primaria, 38 nelle scuole di secondo grado e 13 nelle scuole dell’infanzia

In Campania ieri i nuovi positivi sono stati 814, un numero decisamente in risalita. Come in salita sono anche i contagi nelle scuole, riferisce il Corriere del Mezzogiorno.

In una settimana, infatti, i casi di positività sono passati da 85 a 142.

“Sono 13 quelli riscontrati nelle classi delle scuole dell’infanzia, 42 nella primaria, 49 in quelle di primo grado e 38 nelle scuole di secondo grado”.

Il quotidiano fornisce il dettaglio per quartieri:

“la settimana scorsa l’indice del contagio era elevato nei quartieri periferici: da San Giovanni a Teduccio a Pianura, da Scampia a Bagnoli. Ora è nel distretto sanitario 24, vale a dire Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Isola di Capri, che si registrano 17 casi complessivi; ma è nel distretto 32 — Barra, S. Giovanni, Ponticelli, Insediamento 167 — che si conferma il record con 27 positivi. Sono 17 le segnalazioni di contagi anche nel distretto sanitario 31 — Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, S. Giuseppe Porto — e 15 ciascuno sia a Pianura e Soccavo, sia a Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia. Sono 7 gli studenti e 6 i docenti della scuola dell’infanzia positivi; 37 gli allievi e 5 gli insegnanti della primaria contagiati; 38 gli alunni, 9 i prof e 2 i non docenti della secondaria di I grado risultati positivi; 33 i casi di studenti, con 3 docenti e 2 non docenti contagiati della secondaria di II grado”.

Con i contagi, aumenta naturalmente anche il numero delle persone in quarantena, sempre legate all’ambito scolastico: 515.

“Di cui 122 nella scuola dell’infanzia, 138 alla primaria, 177 nella secondaria di I grado, 78 in quella di II grado. E sono 96 i contatti familiari posti in isolamento”.