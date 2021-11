Migliaia di account fake e bot sono stati creati per sostenere la Superlega su Twitter

El Confidencial ha rivelato uno studio eseguito da una società di consulenza, che evidenzia un giro di profili falsi per appoggiare Florentino Perez

Un rapporto dettagliato della società di consulenza Pandemia Digital, reso pubblico da El Confidencial, ha messo in evidenza che i social network – in particolare Twitter – sono stati utilizzati per indirizzare l’opinione pubblica in favore della Superlega e generare un clima favorevole nei confronti del progetto e del suo principale promotore, Florentino Perez, e attaccare gli oppositori Ceferin e Tebas.

Secondo questo rapporto, centinaia di bot e account generati da un impiegato hanno cercato di influenzare le persone con l’hashtag #EstamosContigoPresi, che ha promosso il sostengo al presidente del Real proprio quando la Superlega in pochi giorni si è sciolta. Quell’hashtag ha ricevuto 18 mila tweet da circa 7 mila account, molti dei quali hanno avuto vita breve e non avevano followers.

Due gli account principali da cui sono stati generati i bot: @rm4arab per la comunità araba e poi diversi altri per la comunità spagnola. Addirittura un account sarebbe riuscito a scrivere 144 volte sul tema Superlega con più di 10 tweet al secondo.