Mertens: «Le poche occasioni che ho avuto non sono andate bene, oggi era l’occasione»

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Legia in cui è tornato al gol

Napoli calmo di fronte alle difficoltà?

«Non era facile oggi, loro hanno giocato bene ma noi abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo preso una traversa e tante chance non concretizzate prima di segnare, siamo usciti bene»

Ci credete all’Europa League

Sei tornato al gol

«Era un po’ di tempo perché stavo fuori. Avevo la spalla che mi faceva male da cinque anni e non ce la facevo più, ora sta a posto e sono contento. La squadra stava facendo bene e le poche occasioni che ho avuto non sono andate bene, oggi era l’occasione che noi della panchina per fare la differenza»