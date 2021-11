L’ultima conferenza di Rossi: “Sono diventato un’icona ed è la cosa più bella della mia carriera”

Valentino correrà per l’ultima volta a Valencia, poi il ritiro: “Ho dovuto smettere, ma se fossi stato più competitivo avrei continuato”

Valentino Rossi sta per correre per l’ultima volta in Moto GP e lo farà a Valencia la prossima domenica. Oggi ha tenuto la conferenza stampa a cui hanno presenziato tutti gli altri piloti.

L’ultima gara la vorrei normale ma non è possibile. È una grande emozione. Anche vedere insieme tutte le moto e i piloti. La cosa più positiva della mia carriera è che molti hanno cominciato a seguire questo sport, è diventato più popolare. È bello vedere che sono diventato una specie di icona. Per il pilota è più importante quello che accade in pista, ma questa è la cosa più bella della mia carriera. Io andrò alle corse anche l’anno prossimo, ho il mio team. Sarà diverso. Non so cosa sentirò a venire senza poter correre. Vi farò sapere. La data 14/11/21 sommata fa 46. Non è stato facile convincere Dio. Ma nel corso nella mia carriera molte cose relative ai numeri, magari è un segno. Ho cercato di vincere il decimo titolo, e ho corso ad un buon livello anche dopo. Mi sarebbe piaciuto vincere il titolo del 2015. Se fossi stato più competitivo avrei continuato. Ho dovuto smettere. È stato un periodo difficile, quello. Ora cerco di stare concentrato, devo correre domenica.