Lo Spartak Mosca dà del pagliaccio a Spalletti su Twitter

Dopo il rifiuto di Luciano Spalletti di stringere la mano a Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, il club russo dà al tecnico del Napoli del pagliaccio su Twitter. L’account dello Spartak ha pubblicato il video che ritrae Spalletti mentre entra nel tunnel degli spogliatoi rifiutando di ricambiare la stretta di mano del tecnico avversario con due emoticon a corredo: una faccina con gli occhiali ed una faccia da pagliaccio e con la scritta: “Alla faccia del fair play”.

Two emojis to describe this? Hmm…

😎 and 🤡

So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys

