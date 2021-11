Lo scongelamento di Sinner: «Dite che non ho tante emozioni, non è vero»

Il Sinner che non ti aspetti. Empatico. Che ha dedicato all’infortunato Berrettini – di cui ha preso il posto – la sua prima vittoria alle Finals Atp. Scrive il Corriere della Sera:

È il progressivo scongelamento del ragazzo di Sesto Pusteria, mai così empatico con i tifosi come a Torino («Il pubblico lo devi usare, è un’arma in più» ha detto: la lezione di Tiafoe a Vienna, evidentemente, è metabolizzata), la vera notizia delle Finals made in Italy, un altro mattone fondamentale nella costruzione del campione. «Dite che non ho tante emozioni, invece non è vero». Le nasconde bene, però il fuoco cova sotto una maschera algida che si sta sgretolando.