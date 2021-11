Libero: da sempre gli azzurri dopo un grande successo si illudono di essere migliori

Le partite non si vincono per inerzia. Dopo gli Europei solo due partite sono state di livello (Lituania e Belgio) e sono state giocate con le riserve più motivate dei titolari

Libero sottolinea come questa situazione dell’Italia non sia nuova, anche l’aggrapparsi ai soliti titolari dopo un successo (come sottolineato dal Napolista dopo la sconfitta con la Spagna in Nations League).

Come da storica consuetudine, gli azzurri dopo un grande successo si illudono di essere i migliori e suppongono di vincere per inerzia. Le sei partite giocate da settembre in avanti lo confermano: solo due sono state di livello, quella con la piccola Lituania (5-0)con le riserve in campo, ben più motivate dei titolari che hanno giocato (male) le altre gare, e la finalina di Nations League con il Belgio (2-1) che contava solo per la gloria. Le altre: tre pareggi, di cui due con la Svizzera senza dare mai l’impressione di esserne superiori, la sconfitta con la Spagna e la miseria di tre gol segnati in tutto, bottino che non lascia ben sperare in vista di Belfast.