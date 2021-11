Legia Varsavia-Napoli, la moviola: dubbio il rigore su Zielinski, netto quello su Politano

Non convince l’arbitro belga Visser che sbaglia ad assegnare il primo rigore mentre è l’assistente a suggerirgli il secondo

Non paga la scelta di mandare il belga Lawrence Visser per la sfida tra Legia Varsavia e Napoli, considerando anche che si affrontavano prima e seconda del girone C. Sugli altri campi infatti nelle gare di cartello sono stati impiegati nomi importanti, come Cakir (Monaco-Psv Eindhoven), Scharer (Galatasaray-Lokomotiv Mosca) e Taylor (Bayer Leverkusen-Real Betis). Il direttore di gara non convince sugli episodi più importanti della partita, i calci di rigore concessi al Napoli per gli interventi di Josué prima su Zielinski e poi su Politano, mentre nel complesso non ci sono situazioni ingarbugliate.

Il Legia Varsavia passa in vantaggio al 10’ con Emreli; al VAR si controlla la posizione di partenza di Mladenovic, che ha servito l’assist al compagno. Rrahmani lo tiene in gioco, quindi il gol è regolare. Al 49’ Josué interviene con una spallata su Zielinski poco dentro l’area di rigore: l’arbitro accorda il tiro dal dischetto, ma resta ben più di qualche dubbio. Per quanto il giocatore abbia l’obiettivo di sbilanciare l’avversario, la contesa sembra nei canoni regolamentari: spalla contro spalla, pallone nelle immediate vicinanze, l’intensità e il contesto non sono tali da far pensare ad un intervento negligente. In pratica, non si configura il fallo.

Rischia molto Wieteska pochi minuti dopo, quando nel tentativo di limitare Petagna sul punto di calciare a rete gli tira la maglia, che si allunga vistosamente per pochi istanti. Troppo pochi, evidentemente, per indurre arbitro e VAR ad intervenire, una scelta tutto sommato condivisibile come confermano le mancate proteste dell’attaccante del Napoli.

Al 75’ il Napoli può beneficiare di un altro calcio di rigore. Protagonista è ancora Josué, che si alza in rovesciata per spazzare il pallone ma Politano arriva in netto anticipo. L’esterno viene colpito prima sulla coscia e poi sul braccio dal piede dell’avversario, il fallo è chiaro ma Visser ha bisogno della conferma dell’assistente per puntare il dischetto. Ineccepibili le ammonizioni a Elmas, Jedrzejczyk e Miszta, errata quella per Josué sul secondo rigore.