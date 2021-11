La Procura di Rimini avvia una nuova inchiesta sulla morte di Marco Pantani

Secondo quanto scrive oggi il Quotidiano Nazionale, la Procura di Rimini ha aperto una nuova indagine sulla morte di Pantani. Si tratta di un fascicolo “contro ignoti” per capire se il Pirata sia stato ucciso oppure no.

Secondo le due inchieste precedenti confermate dalla Corte di Cassazione, Pantani è morto per overdose di cocaina, ma la famiglia non ha mai creduto a queste ipotesi. Adesso ha scelto un nuovo avvocato, Fiorenzo Alessi di Rimini, molto noto nel mondo del ciclismo perché già difensore di Riccardo Riccò nelle inchieste sportive e giudiziarie per fatti di doping. Ha presentato al procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, un memoriale di 51 pagine che testimonia la voglia della famiglia di fare luce su quanto accaduto a Marco.