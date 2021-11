La Moviola del CorSport: per il contatto Gunter-Osimhen poteva starci il rigore

L’arbitro Ayroldi ha fischiato la punizione alla difesa, ma se c’è fallo di certo non lo commette il nigeriano

Per la Moviola del CorSport il contatto tra Gunter e Osimhen, in Napoli-Verona, poteva essere rigore. Il dubbio c’è, scrive Edmondo Pinna, che dà all’arbitro Ayroldi 5,5 in pagella.

“Quello tra Gunter e Osimhen sembra un contatto anche di gioco, con il giocatore del Verona sopraffatto dalla fisicità dell’avversario: gli si sdraia, però, davanti, ostruendo la corsa (franando sulla gamba destra). Ayroldi jr fischia punizione alla difesa, al limite meglio nulla, ma se fallo c’è di sicuro non lo commette l’azzurro: poteva starci il rigore”.