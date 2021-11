Kyrgios non vuole tennisti non vaccinati in Australia: “Sarebbe immorale”

“Ma non è giusto costringere le persone a vaccinarsi. Forse sarebbe il caso di annullare il torneo”

Secondo Nick Kyrgios sarebbe immorale accettare giocatori non vaccinati agli Australian Open, dopo che Melbourne è uscita da un lunghissimo lockdown. Il tennista australiano però dice anche che “non è giusto costringere le persone a vaccinarsi”. E quindi? “Forse sarebbe il caso di annullare il torneo”.

Sempre originale Kyrgios: “Non credo che l’Aus Open dovrebbe andare avanti, solo per le persone a Melbourne: devi inviare un messaggio. Quanto tempo ha trascorso Melbourne in isolamento? Duecentosettantacinque giorni o qualcosa del genere? Penso che siano passati… quasi 300 giorni di lockdown e la tua libertà ti è stata, sai, portata via. Non credo sia moralmente giusto accettare giocatori d’oltreoceano che non sono vaccinati”.

Il torneo dovrebbe andare avanti come previsto, a partire dal 17 gennaio, ma c’è ancora incertezza su cosa sarà consentito ai giocatori non vaccinati. Kyrgios aveva detto che i tennisti “sono atleti globali che milioni di persone ammirano. Penso sia moralmente sbagliato costringere qualcuno a farsi vaccinare. Sono vaccinato due volte, ma non credo sia giusto costringere nessuno. Ci sono altre soluzioni”.