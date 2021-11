Juve, nulla di grave di Dybala: solo un sovraccarico al polpaccio

La Joya ha alzato bandiera bianca con la nazionale per un lieve problema muscolare. Botta al ginocchio invece per Bentancur

Uruguay-Argentina (0-1, gol di Di Maria), giocata stanotte a Montevideo, non porta buone notizie per la Juventus. Altroché: porta due infortuni.

Nulla di preoccupante per Dybala, che non giocava titolare nell’albiceleste da oltre due anni e che è uscito per precauzione al 45′ per un problema muscolare, un sovraccarico al polpaccio. Bentancur, invece, è stato sostituito al 76′ per una botta al ginocchio rimediata in uno scontro di gioco con l’interista Correa.

Da monitorare le condizioni dei due sudamericani, a rischio per Lazio – Juventus di sabato pomeriggio.