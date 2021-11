Juan Jesus: «Lasciamo decidere ai dirigenti degli arbitri com’è stata la prestazione»

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio contro l’Hellas Verona:

«C’è stata un po’ di sfortuna, la squadra ha provato a vincere fino alla fine, ora c’è la sosta e abbiamo tempo per lavorare. Conoscevamo le qualità del Verona, sapevamo fosse difficile, è stata una grande gara ma dobbiamo migliorare qualcosa. Per fortuna non abbiamo perso, ora guardiamo avanti per migliorare»