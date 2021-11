Italo Cucci: «Maradona mi disse: “quel famoso industriale del Nord che tira coca non lo rimproveri eh?”»

Il Corriere dello Sport ospita un bellissimo ricordo di Diego Maradona a firma Italo Cucci. Ne pubblichiamo un estratto:

ho perso un amico; peggio, un amico ritrovato. Perché dopo quella storia della droga avevamo rotto: tu mi davi dell’ipocrita perché avrei dovuto rimproverare anche quel mitico industriale del Nord che tirava di coca e io no, io ti dicevo che quello non era un ambasciatore dell’Unicef come te. (…) In Argentina, dove ci odiavano perché – dicevano – noi Italiani ti avevamo rovinato. Consentendoti tutto. Anche di distruggerti. Chiudemmo ogni rapporto, negli Usa, nel ’94, quando quell’infermiera ti portò fuori dal campo e tu sparavi al mondo due occhiacci da far paura. E io ti dissi ch’eri Pinocchio imbrogliato dal Gatto e la Volpe. Mi tirasti una scarpa, feci la fine del grillo parlante. Tacqui per 12 anni.