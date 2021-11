Italia, alle 17 a Zurigo il sorteggio dei playoff

Oggi Mancini conoscerà le tre potenziali avversarie della Nazionale per un posto in Qatar. Da evitare il Portogallo di Ronaldo, c’è anche la Macedonia

Alle 17 a Zurigo verranno sorteggiati gli incroci dei playoff del 24 e del 29 marzo. Si tratterà di tre «final four» che permetteranno ad altre tre nazionali europee di staccare il ticket per i Mondiali del Qatar. Tre semifinali (tra una squadra di prima fascia e una di seconda fascia) e poi le relative finali. Tre mini-tornei, se così vogliamo chiamarli.

In prima fascia l’Italia, in compagnia del Portogallo di Ronaldo e poi di Svezia, Galles, Russia e Scozia. In seconda fascia Polonia, Turchia, Austria, Ucraina, Repubblica Ceca e pure (storicamente) la Macedonia del Nord di Elmas.

Da oggi passa molto del futuro della Nazionale. Perché è evidente che possono venir fuori sfide di una complessità molto diversa. Mancini non ha dubbi: «Andremo al Mondiale». Ce lo auguriamo tutti.

