Inter, risentimento ai flessori per Alexis Sanchez. Salterà il Napoli

L’attaccante si è infortunato in Nazionale, durante il match tra Cile ed Ecuador. Dovrà stare fuori almeno 15 giorni

Brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Domenica c’è Inter-Napoli, ma il tecnico nerazzurro non potrà contare su Alexis Sanchez. L’attaccante si è infortunato durante il match tra Cile ed Ecuador per un problema alla coscia destra. Prima di rientrare in Italia si è sottoposto agli opportuni esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento ai flessori. Sanchez dovrà stare fuori almeno 15 giorni, sarà costretto, dunque, a saltare la partita in programma a San Siro contro il Napoli, domenica pomeriggio.