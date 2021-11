Inter – Napoli, le formazioni ufficiali / Spalletti sceglie Lozano, fuori Dzeko nell’Inter

Ufficiali le scelte di Inzaghi e Spalletti per la partita delle 18:00. C’è il Chucky al posto di Politano. Ranocchia sostituisce De Vrij

Ufficiali le scelte di Inzaghi e Spalletti per la partita delle 18:00, importantissima per i piani alti della classifica. Spalletti schiera l’11 tipo degli azzurri, con Lozano preferito ad Elmas per agire sulla destra (Politano è positivo al coronavirus). Nell’Inter fuori Dzeko, non al meglio: gioca Correa. Al posto di De Vrij c’è Ranocchia.

INTER – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.