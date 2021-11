Inter-Napoli, dubbio Inzaghi per l’attacco: tandem Lautaro-Correa o Dzeko titolare?

Sul CorSport. Si deciderà dopo la rifinitura di oggi. Il bosniaco sarà lasciato in panchina solo se non garantirà di essere impiegato anche in Champions

Simone Inzaghi non ha ancora deciso come organizzare l’attacco della sua Inter per la sfida di domani contro il Napoli, a San Siro. È tentato dall’idea Lautaro-Correa, con Dzeko pronto a subentrare, ma si capirà meglio solo oggi, dopo la rifinitura, scrive il Corriere dello Sport.

“La sensazione, infatti, è che Dzeko continui a avere un’incollatura di vantaggio. E potrebbe ‘retrocedere’ solo se non desse sufficienti garanzie di tenuta sul doppio impegno. Già, perché la sfida con lo Shakthar di mercoledì prossimo è altrettanto importante rispetto a quella con i partenopei, o addirittura superiore considerato che con una vittoria l’Inter sarebbe sostanzialmente qualificata agli ottavi di Champions”.

Del resto, Correa ha sempre perso nei sei confronti con il Napoli e Lautaro si è allenato solo ieri dopo il rientro dal Sudamerica.

Per quanto riguarda le altre scelte di Inzaghi, in difesa Ranocchia è favorito su De Vrij mentre resta qualche incertezza a centrocampo tra Calhanoglu e Vidal con il turco in pole per una maglia da titolare.