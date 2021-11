Il vicesindaco di Napoli: «Con allerta meteo grave potremo decidere di chiudere solo alcune scuole»

Maria Filippone a Studio Mattina: «Abbiamo chiesto un dossier alle municipalità sulle condizioni del verde attorno alle scuole, ora conosciamo le criticità»

Il vicesindaco di Napoli, Maria Filippone, anche Assessore all’Istruzione al Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Studio Mattina”. L’intervista integrale andrà in onda domani su Canale 9, ma ci sono già alcune anticipazioni. Il tema è la chiusura delle scuole in città a causa dell’allerta meteo. Con la precedente giunta De Magistris era una pratica comune in condizioni atmosferiche avverse, ma l’allerta di oggi, con Manfredi che ha deciso di tenere le scuole cittadine aperte, dimostra che la nuova giunta non ha intenzione di seguire la stessa strada. La Filippone ha annunciato che in caso di allerta meteo grave, in futuro, la giunta potrà decidere di chiudere solo alcune scuole, quelle con maggiori criticità.

«Prima di decidere se chiudere le scuole in queste ore di allerta arancione con il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza ci siamo messi in comunicazione con il coordinatore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli. C’erano le garanzie che non accadessero fatti gravi come quelli che sono accaduti, per esempio in Sicilia la scorsa settimana, e abbiamo scelto di lasciare le scuole aperte. Abbiamo chiesto e ottenuto, nel frattempo, un report da parte degli uffici tecnici delle municipalità sulle condizioni sia del verde interno alle scuole che quello problematico nelle vicinanze. Ora abbiamo un quadro abbastanza chiaro sulle criticità. In futuro, in caso di Allerta Meteo, potremmo decidere se chiudere solo le scuole a rischio tenendo quelle sicure aperte per evitare di fare perdere giorni preziosi di lezione agli studenti dopo questi due anni difficili».