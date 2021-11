Il Barcellona rinuncia a 100 milioni di sponsor dell’Arabia Saudita, per motivi “politici”

Il Barca ha un rosso di 481 milioni di euro, e sta cercando un nuovo sponsor di maglia. Ma, a differenza della Serie A, scarta le offerte “non trasparenti”

Mentre la Serie A vola a Riad rappresentata dal suo ad De Siervo per questuare 7 milioni per la Supercoppa, il Barcellona in crisi economica rinuncia ad una sponsorizzazione da 100 milioni riconducibile al governo saudita per motivi “politici”.

Il Barcellona – scrive Marca – è alle prese con una situazione economica e sportiva disperata, ha un rosso di 481 milioni si euro, e sta cercando un nuovo sponsor di maglia, visto che l’attuale accordo con Rakuten scade nel 2022. Ma i criteri per la scelta non sono unicamente economici, scrive il quotidiano spagnolo. E così il Barcellona ha respinto una proposta di sponsorizzazione annuale da 100 milioni di euro avanzata da un fondo di investimento di proprietà del governo dell’Arabia Saudita.